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  4. 29 Mart 2018 10:12

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleriyle Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleriyle Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 27 Mart Salı günü saat 08.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 29 Mart Perşembe günü saat 07.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

 

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