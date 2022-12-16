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Dolandırıcıların yepyeni tuzağı! Bu SMS ile kandırıyorlar

Dolandırıcıların yepyeni tuzağı! Bu SMS ile kandırıyorlar
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Her gün tuzaklarına yeni tuzak ekleyen telefon dolandırıcıları şimdi de vatandaşları "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" diyerek gönderdikleri SMS'ler ile tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar yine boş durmadı. Sahtekarların insanları tuzaklarına düşürmek için kurguladıkları yeni oyunu deşifre oldu. 

İş bulma vaadiyle insanların umutlarıyla oynayan dolandırıcılar, "İş-Kur'un özel versiyonuyuz" diyerek vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalıştı.

"İŞ-KUR'UN ÖZEL VERSİYONUYUZ"

'Merhaba sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum. Günlük maaş bin TL ile 3800 TL arasında, bana ulaşın' şeklinde bir dönem herkese gidiyordu bu tarz mesajlar. Bir saat çalışma karşılığında 500, bin, iki bin TL para vaat ediyorlardı. 

O mesajlar yine gönderilmeye başlandı ama başka bir tuzak yöntemle. Dolandırıcılar artık iş arayanları hedef alarak 'İş-Kur'un özel versiyonuyuz' yalanını uydurdular. Dolandırıcılar bir haftada iş bulmak için 2 bin 500, 1 ayda iş bulmak için bin TL istedi.

Etiketler iş ilanı iş-kur iş-kur dolandırıcılığı sms dolandırıcı telefon dolandırıcısı
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