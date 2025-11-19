Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız dolmuş beklediği sırasında bir kişinin fiziki tacizine uğradı... Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli bir başka dolmuş durağında yakalandı...

Muğla’nın Bodrum ilçesi şehir merkezindeki Bodrum eski Otogarı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda evine gitmek için dolmuş sırası bekleyen 17 yaşındaki M.E.K. kendisine arkasına gelen bir kişi tarafından fiziksel taciz uygulandığını görünce tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre şüphelinin mahrem bölgesine dokunduğunu iddia eden genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi ile birlikte karakolu giden M.E.K. şahsı tarif ederek cinsel tacize uğradığını söyleyip şikayetçi oldu.

Ailenin şikayeti üzerin MOBESE kameralarından teşhis edilen kişi başka bir dolmuş sırasında beklerken polisler tarafından gözaltına alındı. Şahsın ifadesinin devam ettiği ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sözcü