  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı...

Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı...

Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı...
Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız dolmuş beklediği sırasında bir kişinin fiziki tacizine uğradı... Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli bir başka dolmuş durağında yakalandı...

Muğla’nın Bodrum ilçesi şehir merkezindeki Bodrum eski Otogarı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda evine gitmek için dolmuş sırası bekleyen 17 yaşındaki M.E.K. kendisine arkasına gelen bir kişi tarafından fiziksel taciz uygulandığını görünce tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre şüphelinin mahrem bölgesine dokunduğunu iddia eden genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi ile birlikte karakolu giden M.E.K. şahsı tarif ederek cinsel tacize uğradığını söyleyip şikayetçi oldu.

Ailenin şikayeti üzerin MOBESE kameralarından teşhis edilen kişi başka bir dolmuş sırasında beklerken polisler tarafından gözaltına alındı. Şahsın ifadesinin devam ettiği ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sözcü

text-ad
Etiketler genç kız Bodrum  Muğla taciz dolmuş sırasında taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk kadın çaycıydı şimdi de ilk kadın adayı oldu İlk kadın çaycıydı şimdi de ilk kadın adayı oldu Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! 12 suç örgütüne operasyon düzenlendi, 106 gözaltı var! 12 suç örgütüne operasyon düzenlendi, 106 gözaltı var! Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' İstanbul'daki dev otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı! İstanbul'daki dev otelde büyük panik: 4 kişi hastaneye kaldırıldı! A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu Evdeki eğlence kabusla bitti; alevler evi sardı, 9’u çocuk 12 kişi öldü Evdeki eğlence kabusla bitti; alevler evi sardı, 9’u çocuk 12 kişi öldü İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması Polis memuru 16 kilo uyuşturucuyla yakalandı Polis memuru 16 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Bu yıl tamamen kuruyan gölde yangın çıktı: Alevler 2 gündür ortalığı cehenneme çevirdi! Bu yıl tamamen kuruyan gölde yangın çıktı: Alevler 2 gündür ortalığı cehenneme çevirdi! DEM Parti ''Öcalan rahatsız demişti', terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan 'nezaket' kararı çıktı DEM Parti ''Öcalan rahatsız demişti', terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan 'nezaket' kararı çıktı Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi! Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi! 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti Dünya Kupası yolunda İspanya'ya berabere kaldık; Play-Off'lara gidiyoruz! Dünya Kupası yolunda İspanya'ya berabere kaldık; Play-Off'lara gidiyoruz! DEM Parti ve MHP'den ortak açıklama: Komisyon İmralı'ya gitmeyi oylayacak! DEM Parti ve MHP'den ortak açıklama: Komisyon İmralı'ya gitmeyi oylayacak! Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava sıcaklıkları daha da artacak! Kışı beklerken yaz geri geldi: Hava sıcaklıkları daha da artacak!