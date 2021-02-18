Dönercide eşini bıçaklamıştı! Bakın engellemek için ne yapmışlar?

Karşıyaka ilçesinde yaşayan BurakK., geçen yıl 3 Kasım günü, boşanma davası açan eşi AycanK.'yı konuşmak için 1717 Sokak'taki dönerciye davet etti. İddiaya göre BurakK., burada eşine, barışma teklifinde bulundu. Ancak genç kadın, barışma teklifini geri çevirdi. SinirlenenK. da cebinden çıkardığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

38 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesiK., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi. BurakK. ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu koca BurakK. hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, çiftin boşanma aşamasında oldukları için evlerini ayırdıkları, çocuklarının anneyle yaşadığı anlatıldı. BurakK.'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği AycanK.'ya barışmak istediğini söylediği ancak 'Henüz dönmek için erken' cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı kaydedildi.K.'nın olay anını hatırlamadığını söylediği ifadesinin de yer aldığı iddianamede, olay anında dönercide olan diğer müşterilerin şüpheliyi çatal, kaşı, bıçak ve sandalye fırlatrak engellemeye çalıştıkları belirtildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.