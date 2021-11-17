Dövülerek öldürülmüştü: 3 aylık Elif bebeğin cenazesi morgdan alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde, Beyza Nur E.'nin birlikte yaşadığı Mustafa G. (24) tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif bebeğin annesi morg önünde sinir krizi geçirdi.

Olay, geçen pazar günü Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Beyza Nur E. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa G., pazar günü akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. G., Beyza Nur E.'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada T., ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa G., bebeğin başına tokat attı.

BAŞINDA VE ALNINDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Mustafa G. ile Beyza Nur E., rahatsızlanan minik Elif Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada T., evine gönderildi. Dün, saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden E., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, minik bebeği Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Elif Ada T.'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SUSMASI İÇİN KIZININ BAŞINA VURDU

Polise şikayetçi olan E. ifadesinde, pazar günü Mustafa G.'ın, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. E., Mustafa G.'ın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. G. ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Beyza Nur E., bu sabah ailesiyle birlikte bebeğin cenazesini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Annesi ve babası Abdullah E.'un desteğiyle ayakta durabilen E., cenaze morgdan çıkarıldığı sırada ağlamaya başladı. "Bebeğim, bebeğim" diyerek ağlayan kadının koluna giren annesi, ayakta durmasına yardımcı oldu. Elif bebeğin cenazesi, Serik'te toprağa verilecek.