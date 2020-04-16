Dün cezaevinden çıktı, bugün...

Kaza, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobil, çarşı merkezinden Haruniye istikametine giderken yolun kenarında park halinde duran A.T isimli vatandaşa ait araca çarptı. Aldığı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, olay yerine gelen ekiplere, kimliğinin ve ehliyetinin de yanında olmadığını söyleyerek evraklarını vermek istemedi.

Ekipler, üzerinden kimlik ve ehliyet çıkmayan vatandaşın kim olduğunu öğrenmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Daha sonra ikna olan vatandaş karakola götürüldü.

Karakola götürülen vatandaşın, M.O. isminde olduğu ve 15 Nisan'da çıkan af yasası dolayısıyla cezaevinde saatler önce tahliye olduğu öğrenildi.