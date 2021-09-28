Edirne’de sahte içki operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada 30 şişe sahte içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen A.K.’nin Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi’ndeki ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada 30 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, çok sayıda boş içki şişesi ve şişelerde kullanılmak üzere çıkarılmış kapak bilyeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki sorgusunun ardından, hakkında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.