Ege Üniversitesi karıştı; çok sayıda öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi karıştı; çok sayıda öğrenci gözaltında
Güncelleme:

Ege Üniversitesi’nde rektörlük izni olmamasına rağmen stant açan 20’e yakın öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kampüs içinde diğer topluluklar gibi stant kurmak isteyen Ege Üniversitesi Öğrenci Topluluğu, Genç Direnişçi ve diğer 2 topluluk için rektörlük izin vermedi. 

 Öğrencilerin direnmesi üzerine müdahalede bulunan emniyet güçlerinin 20’ye yakın öğrenciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

 

