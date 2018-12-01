Elektrik tesisatı için gittiği evde intihar etti

Muğla'da kısa süre önce kız arkadaşından ayrıldığı öne sürülen Faruk Y. (18), elektrik tesisatı döşemek için gittiği evde kendini tavana asarak yaşamına son verdi.



Menteşe ilçesinde elektrik tesisatçılığı yapan Faruk Y., iş için dün öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil bir eve gitti. Tesisat döşemek için ikinci kattaki eve çıkan Faruk Y., ev sahipleri tarafından tavana asılı bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Faruk Y.'nin öldüğü belirlendi.

BUNALIMDAYMIŞ

Bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı ve bunalımda olduğu iddia edilen Faruk Y.'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DHA