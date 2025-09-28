  1. Anasayfa
Eli silahlı baba-oğul kıraathanede dehşet saçtı: 1 ölü

Edirne'nin İpsala ilçesinde baba ile oğlu, aralarında husumet bulunan M.A.'yı kıraathanede tabanca ve tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde meydana geldi. E.Ö. ve oğlu A.Ö. aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.’ın bulunduğu kahveye geldi. Burada E.Ö. av tüfeğiyle, oğlu A.Ö. ise tabancayla A.'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. A.'nın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.Ö. ve oğlu A.Ö., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

