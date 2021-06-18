Emekli amiral evinde intihar etti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde tabancayla başına ateş ederek hayatına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Seymen Mahallesi Anayurt Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce emekli olan Aydın E., evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, E.’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Son olarak Tersane Komutanlığı yapan Aydın E.’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. E.’in intiharıyla ilgili soruşturma devam ediyor.