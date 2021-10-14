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Emekli doktor tüfekle vurulmuş olarak bulundu

Emekli doktor tüfekle vurulmuş olarak bulundu

Adana'da emekli doktor Kemal K.'nin (56), evinde başından pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ Yeşilken Konutları'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. 8inci kattaki dairesinde yalnız yaşayan emekli doktor Kemal K.in yakınları kendisinden uzun süre haber alamayınca evine gitti. K. kapıyı açmayınca telaşlanan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde K.'i başından vurulmuş, yanında pompalı tüfekle yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, K.in hayatını kaybettiği belirlendi.

K.in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. K.in psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler emekli doktor
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