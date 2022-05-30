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Emniyet'e sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Emniyet'e sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelen ve polisler tarafından vurularak yakalanan Ümit K. isimli şahıs, hastanede tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Polisler tarafından yaralı olarak yakalanan ve çok sayıda adli suç kaydı olduğu belirlenen Ümit K. (32) isimli şahıs, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

 TUTUKLANDI
Dört gündür hastanede tedavisi devam eden Ümit K. isimli saldırgan, tamamlanan tedavisinin ardından tutuklandı. Tutuklanan saldırgan şahıs, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Etiketler sahte bomba düzenek emniyet
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