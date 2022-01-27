Erzurum'da çığ felaketi: Kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

KAR KÜTLESİ ÜZERİNE DÜŞEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. kar altında kalan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

"BAŞKA FACİAYLA KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, "İçme sularını açmak için gittikleri yerde çığ altında kalıyorlar. İnşallah onları sağ kurtarırız. Tüm imkanları seferber ediyoruz. Arama kurtarma çalışması yaparken başka bir faciayla karşılaşmak istemiyoruz. Vatandaşlarımız iyi niyetle yardım etmeye çalışıyor ama bunu profesyonel insanların halletmesi lazım." dedi.

"İŞ MAKİNELERİYLE AÇILMAK İSTENSE 5-6 SAAT SÜRER"

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğü'nden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

"DİK YAMAÇ RİSKİNE DİKKAT"

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre bölgede çığ riskine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA