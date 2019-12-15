Eşine "bakımsız" diyen koca karısını öldürdü !

İzmir'de yaşayan İbrahim Tekin, çocuklarının yakınlarına anlattığına göre, "Seni artık beğenmiyorum, bakımsızsın" dedikten sonra eşi Filiz Tekin'e şiddet uygulamıştı. 8 gün hastanede kalan Filiz Tekin hayatını kaybetti, organları bağışlandan kadın 5 hastaya umut oldu.



İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen 38 yaşındaki Filiz Tekin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 6 Aralık Cuma günü eşi İbrahim Tekin’in başını defalarca duvara vurduğu 38 yaşındaki Filiz Tekin bayılınca, çocuklarının elinden telefonlarını alarak dışarıyı aramalarına engel olmaya çalıştı. Ancak çocukları teyzelerine ulaşmayı başardı. Filiz Tekin’in üç kız kardeşi eve geldi ve kardeşlerini ambulans çağırarak hastaneye kaldırdı. 8 gündür yoğun bakımda olan Filiz Tekin’in gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Tekin’in karaciğeri, böbrekleri ve dalağı bağışlandı.

Filiz Tekin’in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, üç gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BENİ BURADAN GÖTÜRÜN DİYE FISILDAMIŞTI

Filiz Tekin’nin yanına gittiklerinde, kendilerine ‘jandarma’ diye fısıldadığını aktaran kardeşi Sevgi Erol, “Kardeşim, ahırdan bozma kötü bir odada tek başına yaşıyordu. Gittiğimizde yalnızca nefes alabiliyordu. Kardeşimize ne olduğunu sorduğumuzda kayınvalidesi bize hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Benim ve kardeşimin kulağına “Beni götürün” ve “jandarma” diyerek kendisini götürmemizi istedi. Ödemiş Devlet Hastanesi’nde ‘psikolojik’ tanısı koyulan kardeşimin darptan dolayı menenjitinin bulunduğu ve omuriliğinde 3 santimetre kırık olduğu ortaya çıktı. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Hiçbir şey bizi teselli etmeyecek ama yapanın da yanına kar kalmayacak” ifadelerini kullunmıştı.

KARDEŞİMDEN FARKLI ŞEYLER İSTEMİŞTİ

İbrahim Tekin’nin, eşi Filiz Tekin’i yıllardır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Sevgi Erol, “İbrahim, yıllardır kardeşime fiziksel şiddet ve psikolojik şiddet uyguladı. ‘Senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum. Seni; anneme, çocuklara, ineklere bakmak için evde tutuyorum’ diyordu. Filiz’den, bakımlı olmasını ve farklı şeyler istemiş. Lütfen yardım edin, Filizler ölmesin…” diye konuşmuştu.