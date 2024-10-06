Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı

İstanbul Silivri'de boşanma aşamasındaki kocasıyla buluşan kadın, çocuğunun gözü önünde darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (26), boşanma aşamasındaki eşi B.K.'la (27) konuşmak için buluştu. Kızı S.G. ile buluşmaya giden S.K., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darbedildi. Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekme attı. Yaşanan o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

SAVCILIK SORUŞTUMA BAŞLATTI

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan S. K., polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin saldırgan B.K.'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

DHA