Eşini öldüresiye dövüp ''kendi yapmıştır'' demişti! Komşuların ifadesi şoke etti

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, polisi arayıp, komşuları R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi Halime O.'yu dövdüğünü bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hakaret etti.



Halime O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine polis, savcılık izniyle balkondan eve girdi. Uzun süre bağıran ve tehditler savuran R.O. gözaltına alınırken, Halime O. ise eli yüzü kan içinde bulundu. Çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi edilen Halime O., aldığı ağır darbeler nedeniyle 2 kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra ailesi tarafından şehir dışına görülen Halime O., bir sonraki duruşmada ifade verecek. Daha önce 5 kez uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen o akşam eve giderek Halime O.'yu darbeden, cam parçaları ve demir sopayla eşini ağır yaralayan R.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında eşine şiddet uygulamadığını ileri süren R.O., "Kendisi yapmıştır. Ben bir şey yapmadım" dedi.



'ÇOCUKLAR BİZİ KURTARIN DİYE BAĞIRIYORDU'



Halime O.'nun komşuları, DHA'ya olaya ilişkin açıklama yaptı. Bu olayın ilk kez yaşanmadığını aktaran komşulardan T.B., "Kadın kapıyı içeriden kilitlemiş, kocası diğer balkona atladı, oradan saldırdı kadına. Diğer kapıdan saldırdı. Kadın kapıyı açmayınca camı kırdı, kapıyı açtı. Kadına camlarla saldırdı, bağırdı. Çocuklar 'İmdat, kurtarın bizi, polis çağırın' diye bağırıyordu. Sonra polis geldi, polislere ne hakaretler, ne küfürler aklınız hayaliniz durur. Ambulans geldiğinde de kadının her tarafı kan içerisindeydi çocuklarla birlikte. Kocası evin önüne oturdu, polise küfürler etti. Polisler iyi sabretti" dedi.

1 HAFTA ÖNCE DE EVE GELEREK EŞİNE BAĞIRMIŞ



Daha önce de sık sık böyle şiddet olayı yaşandığını aktaran T.B., olaydan 1 hafta önce de yine aynı bağrışlar olduğunu ve yine polisin geldiğini belirterek, "Polis götürdü onları. Eşine, çocuklarına kızıyordu. O adam sanırım uyuşturucu almış" diye konuştu.

'DEMİR SOPAYLA, CAM PARÇALARIYLA DÖVDÜ'



Halime O.'nun bir diğer komşusu M.E. ise şöyle konuştu: "Son olayda uzaklaştırması olduğu halde yine evi rahatsız edip, 'Ara diyorum sana' diye karısına bağırıyordu. Kadın 'Aramayacağım' diyordu. Sonra balkona kilitlediğinde bir balkondan öbür balkona atlayarak hangi kapının açık olduğunu kontrol etti. Zaten şiddete meyilli bir insandı. Polislerin söylediğine göre uyuşturucu kullandığı tespit edilmiş. O gün yine bağırıp çağırıp camı kırdı. Kadın tekrar kapıyı kilitlemeye çalıştığında bileğine camla vurdu. Kadın kaçmaya çalışırken, kapıyı açtı içeride darbetti. Sonra balkona çıkarak demir bir çubuk aldı, kadını odada darbetti. Kadının her yerinden kan fışkırıyordu. O ara polisler geldi, ne yazık ki açamadılar kapıyı. Polisleri uyardım balkon kapısı açık diye, o arada kadın ve çocuklar odanın kapısına dolap çekmiş, adam içeri giremesin diye. Kadın müthiş bir şok içerisindeydi. Polisler geldiğinde adam kafasını kapıya dayadı, 'Benim astımım var. Ben bir şey yapmadım. Ben gitmek istiyorum. Beni bırakın, açmayacağım kapıyı' diye bağırıyordu. Sonunda polisler kapıyı kırdı. Etkisiz hale getirdiklerinde çok bağırıyor, küfürler ediyordu. 'Benim 3 milyon TL param var, sizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Polis etkisiz hale getirdi. Kadını almak için savcıyı beklediler. Basın ve polisten öğrendiğimiz kadarıyla iyileştikten sonra kadını ailesi almış götürmüş. Eşini de bir gün sonra üst baş almaya, kelepçeli bir şekilde eve getirdiler. İnşallah çıkamaz bir daha."



'DAHA ÖNCE DE KADININ GÖTÜRÜLDÜĞÜ SIĞINMA EVİNİ BASMIŞ'



Olay sonrası Halime O.'nun çocuklarıyla kaldığı eve gelen R.O.'nun annesinin kan lekelerini temizlediğini anlatan M.E., şunları söyledi: “Şahsın annesi gelerek evi temizledi. Videolardan gördüğümüz kadarıyla evin duvarlarına kadar kan. Berbat bir vaziyetteydi. Halen balkonda kırılan camlar takılmadan bu vaziyette duruyor. Kocanın mahkemede verdiği ifade yalan. Bunca görgü tanığının arasından nasıl yalan ifadede bulunuyor, anlamıyorum. Kadın birçok kez sığınma evine gitti. Kadını son götürdüklerinde evi basmış, orada da aynı olayı yaratmış. Karakolu basmış, evi basmış, kadın da korkudan davadan çekiliyor. Şu anda ne durumda, ne yapıyor hiçbir bilgimiz yok tutuklu olduğunu biliyoruz sadece."

Eşini öldüresiye döven adamın iğrenç savunması: Kendi kendine...