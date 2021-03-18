Eşini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Z.'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. İbrahim Z., burada eski eşine tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'ın, yere yığılan E.M.'yi dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Z., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Z., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M. ,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu.

TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZA RET

İbrahim Z. hakkındaki soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna yapılan itiraz nedeniyle dosya yeniden mahkemeye gönderildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme İbrahim Z.’ın tutukluluğunun sürmesine karar verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli İbrahim Z. hakkındaki iddianamenin kısa sürede hazırlanacağı öğrenildi.