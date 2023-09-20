Eşini ve kızını öldürdü, zaman aşımından tahliye oldu

Bundan 27 yıl önce Kahramanmaraş'ta işlenen korkunç cinayette, eşini ve kızını öldürüp gömdüğü tespit edilen zanlı kadının davası zaman aşımından düştü.

Kahramanmaraş'ta 27 yıl önce eşi A.T. ile kızı Z.T.’ı öldürüp evin bahçesine gömdüğü suçlamasıyla tutuklanan H.F. (76) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği tarihte zaman aşımının 20 yıl olduğu gerekçesiyle davayı düşürüp H.F. ve diğer 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Z.T.’ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi H.F.’na annesinin nerede olduğunu sorup “Almanya’ya gitti” cevabını aldı. Ancak, yaptığı araştırmada annesinin Almanya’ya gittiğine dair bir ize rastlamadı. Bunun üzerine Z.T.’ın kızı geçen yıl nisan ayında emniyete giderek annesinin yıllardır kayıp olduğunu ve cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kurulan özel ekip, yaptığı araştırmada kızın dedesi A.T.’ın da kayıp olduğunu tespit etti. Soruşturma genişletilerek aile takibe alındı.

GÖSTERDİĞİ YERDE EŞİ VE KIZININ KEMİKLERİ BULUNDU

Aile üyelerinden M.T., annesi H.F. ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Eski evde kazı yapmam gerekiyor” deyince ekipler harekete geçti. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ballıca Mahallesi’ndeki müstakil eve giden ekip, kazı yaptı, ancak sonuç alınamadı. H.F.’nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. H.F., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi ancak 7 Ağustos 2022’de götürüldüğü evde polislere gösterdiği yerde eşi A.T. ve kızı Z.T.’ın üst üste gömülmüş kemikleri bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.F. ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu M.T. ve F.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonunda H.F. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, M.T. ve F.Ç. hakkında ise cinayete yardım etme suçundan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU

Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmalarında tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Dava devam ederken adli tıp kurumundan gelen otopsi raporu da dosyaya girdi. Raporda, A.T.’ın 27 yıl önce, Z.T.’ın 26 yıl önce öldürüldüğü belirtildi. Raporun ardından mahkeme davanın düşmesine karar verip H.F., Mehmet Tandırı ve F.Ç.’in tahliyesine karar veri.

Mahkeme, kararın gerekçesinde adli tıp kurumu tarafından belirtilen suç tarihi nazara alındığında suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan TCK’ya göre idam ve ağır müebbet hapis gerektiren suçlarda zaman aşımının 20 yıl olduğu, mevcut kanuna göre de “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmünün yer aldığı belirtildi.

DHA