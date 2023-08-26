Ev sahibi dehşet saçtı: Kiracılarını bıçaklayıp, köpeklerini öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi A.C., tartıştığı kiracısını ve oğlunu bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, G.K., sitenin bahçesinde köpeğini gezdirdiği sırada ev sahibi olduğu öğrenilen A.C. ile kira artışı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.C., kiracısını ve yanındaki süs köpeğini bıçakladı. Olayı gören G.K.'nın oğlu F.K. ise tabanca ile A.C’ye ateş açtı. Kolundan yaralanan ev sahibi A.C., F.K.’yı da kolundan yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda köpek ölürken, ağır yaralı anne Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, oğlu ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası yakalanan ve polis kontrolünde hastanede tedavisi yapılan ev sahibi A.C., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA