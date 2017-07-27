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  4. 27 Temmuz 2017 20:29

Eve çağırıp dövdüler, gasp ettiler !

Samsun'da bir kişi, evine gittiği arkadaşı ve kız arkadaşları tarafından dövülerek gasp edildi.

Eve çağırıp dövdüler, gasp ettiler !
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Samsun'da Ramazan T. (36), davet üzerine evine gittiği arkadaşı  Murat T. (29) ve kız arkadaşları Semunar T. (22) ile Gaye U.'nun (19), alkol aldıktan sonra kendisini döverek 400 lirasını gasp ettiklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Üç şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Murat T., evinde Semanur T. ve Gaye U. ile birlikte otururken iddiaya göre arkadaşı Ramazan T.'yi de eve çağırdı. Ramazan T. geldikten sonra dört kişi birlikte alkol aldı. İlerleyen saatlerde Ramazan T. ve diğer üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat T., Gaye U. ve Semanur T., Ramasan T.'yi döverek cebindeki 400 lirayı aldı. Ramazan T., polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatan polis, üç şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şühleliler bugün gasp suçudan adliyeye sevk edildi.

DHA

samsun , polis , suçlu , dayak , kadın
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