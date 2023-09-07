Evinde ölü bulunan üniversiteli genç kızın ölüm nedeni belli oldu
Sakarya'da cansız bedeni evinde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın ölüm nedeni belli oldu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan, üniversite öğrencisi N.A.'in otopsi raporunda evinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.
Sakarya Üniversitesi öğrencisi N.A., geçen akşam Serdivan ilçesindeki evinde hareketsiz yatarken buldu.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A.’in hayatını kaybettiği belirlendi.
N.A.'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Yapılan otopside, üniversite öğrencisinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.
N.A.'in cenazesi, memleketi Ankara'da Çimşit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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