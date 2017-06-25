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  4. 25 Haziran 2017 19:29

Fatih'te 4 katlı binanın çatı katı çöktü

Fatih'te 4 katlı bir binanın çatı katının çökmesi sonucu 1 kadın öldü.

Fatih'te 4 katlı binanın çatı katı çöktü
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Edinilen bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Mollataşı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katında bulunan 3 kişiden ikisinin kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktığı öğrenildi.

Türmenistan uyruklu

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri çatı katında bulunduğu belirtilen kişiyi kurtarmak için içeri girdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Türkmenistan uyruklu Reyhan Abdüleyeva'nın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdüleyeva'nın cenazesi, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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