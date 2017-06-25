Fatih'te 4 katlı binanın çatı katı çöktü

Edinilen bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Mollataşı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katında bulunan 3 kişiden ikisinin kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktığı öğrenildi.



Türmenistan uyruklu



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri çatı katında bulunduğu belirtilen kişiyi kurtarmak için içeri girdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Türkmenistan uyruklu Reyhan Abdüleyeva'nın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.



Abdüleyeva'nın cenazesi, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.