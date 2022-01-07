  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Feribot bekleyen TIR'dan kaçak mülteci çıktı

Feribot bekleyen TIR'dan kaçak mülteci çıktı

Feribot bekleyen TIR'dan kaçak mülteci çıktı

Çanakkale’de feribot bekleyen bir TIR’ın dorsesine gizlice binen Faslı 3 kaçak geçmen, kaptanın dikkati sayesinde yakalandı.

Bursa’dan aldığı yükü Bosna Hersek’e götürdüğü öğrenilen TIR, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde feribota binmeye hazırlanırken, Faslı 3 kaçak göçmen, M31-E-341 plakalı dorsenin tavan kısmındaki brandayı kesip, içeriye gizlendi. Gelibolu ilçesine geçmek için feribota giren TIR’ın dorsesinin tavan kısmındaki brandanın yırtık olduğunu fark eden kaptan, sürücüye ve polise bilgi verildi.

Gelibolu iskelesine saat 00.30 sıralarında yanaşan feribottan inen TIR’ın dorsesi, polis eşliğinde sürücü tarafından açıldı. İçeride gizlenen 3 kaçak göçmen, aşağıya indirilerek, ifadeleri alınmak için ilçe emniyetine götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

 

Etiketler göçmen mülteci feribot TIR dorse kaçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metropoll ''kararsız'' seçmenin tercihini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı dinleniyor mu ? Erdoğan - Bahçeli görüşmesiyle ilgili olay olacak iddia
İstanbul'da durum vahim! İşte vaka haritasında ilçe ilçe son durum
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıta yine yeniden büyük zam!
Piyasalar 'kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!
Rasim Ozan Kütahyalı: ''2023'te seçimi kaybeden Silivri'ye gidecek''
Buket Aydın sansürledi, arkadaşı sansürsüz paylaştı
İşte yerli otomobil TOGG'un bilinmeyen özellikleri
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yeni tedbirler yolda
Pandemi bitiyor derken... DSÖ'den umutları yıkan açıklama