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Fethiye'de denizin ortasında dehşet! Poşeti açan balıkçının kolu koptu

Fethiye'de denizin ortasında dehşet! Poşeti açan balıkçının kolu koptu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan bir kişinin denizde bulduğu poşetin içerisindeki cismin patlaması sonucu kolu koptu.

Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay G. (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden G., denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti. G., poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile G.'nin sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan G., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.'nin hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler fethiye poşet patlama
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