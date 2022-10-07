Fethiye'de kayalıklara düşen Rus paraşütçü hayatını kaybetti

Fethiye Babadağ'dan yamaç paraşütü ile havalanan Rus Maksim Kuzin, kayalık alana düşerek öldü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu vefat etti.

Maksim Kuzin (33), yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıkların ardından kalkış yapan Kuzin, kayalık alana düştü.

AA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuzin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzin'in cesedini taşıyamayan ekiplerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri görevlendirildi.

Ekiplerce helikoptere alınan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.