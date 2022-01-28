FETÖ'nün hukuk yapılanmasına 4. operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hukuk yapılanmasına, dördüncü dalga operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında avukatların da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ'nün hukuk yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün 2013 Adli-İdari yargı sınavına hazırlanmak üzere “Hakim Savcılık Çalışma Evi” olarak adlandırılan Arnavutköy, Maltepe ve Bahçelievler'de adresler oluşturduğu, hukuk fakültesi mezunu örgüt üyelerinin, kendileri ile kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileri ile görüştükten sonra bu adreslere yerleştirildikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu 2021 yılı içerisinde örgütün hakim savcılık sınavı çalışma evlerine gerçekleştirilen 3 operasyonun devamı niteliğindeki 4. dalga operasyon kapsamında, kimlikleri tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt yöneticisi olmak üzere 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarada zanlılardan 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.