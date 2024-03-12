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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 gözaltı
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İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK içindeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İkisi yurt dışında olduğu belirlenen 5 firarinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılanların çeşitli kuvvet komutanlıklarına mensup 6'sı muvazzaf olmak üzere 9'unun asker olduğu, 14'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtildi.

 

Etiketler izmir TSK gözaltı fetö pdy operasyon
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