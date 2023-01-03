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FETÖ'ye yeni yıl baskını: 22 gözaltı var!

FETÖ'ye yeni yıl baskını: 22 gözaltı var!
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları ve Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan sabit telefon hatları üzerinden örgütün sivil imamlarıyla irtibat sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 1 teğmen ve 3 astsubay, 14 askeri öğrenci ve 4 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

 

Etiketler gözaltı fetö pdy operasyon
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