Fındık bahçesindeki cesedin altından ''yasak aşk'' çıktı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık bahçesinde cesedi bulunan Ali Kemal B.'nin, teyzesinin oğlu Özgür B. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğsünde bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin, Ali Kemal B.’ye (44) ait olduğu belirlendi. B.'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ali Kemal B.’nin önceki gece birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Özgür B. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, Özgür B.’yi (35) yakalayarak gözaltına aldı.



Özgür B.’nin jandarmadaki ilk ifadesinde, “Ali Kemal B.’nin eşim K.B. ile ilişkisi varmış. Bunu telefondaki mesajlardan öğrendiğim, daha sonra cinnet getirip cinayet işledim” dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA