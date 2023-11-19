Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir dükkanın unlu mamuller bölümünde lağım faresi görüntülendi.
Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, market malzemesi ve unlu mamuller satan bir dükkanın içerisinde ürünler tezgahtayken lağım faresinin dükkan içerisinde gezdiği görüntülendi. Farenin dükkan içerisinde gezdiği o anlar ise bir müşteri tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
İHA
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