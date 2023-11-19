  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı

Fırında görülen dev fare paniğe yol açtı

Güncelleme:

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir dükkanın unlu mamuller bölümünde lağım faresi görüntülendi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, market malzemesi ve unlu mamuller satan bir dükkanın içerisinde ürünler tezgahtayken lağım faresinin dükkan içerisinde gezdiği görüntülendi. Farenin dükkan içerisinde gezdiği o anlar ise bir müşteri tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

İHA

Etiketler Etimesgut ankara dev fare fare etimesgut
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arabistanlı Lawrence'ın tüfeği İstanbul'da sergileniyor
Ankara'da KDV'den muaf arsa satışı yapılacak
Netanyahu resmen alay ediyor: ''Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz''
Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar
İstanbul'da bir ilçe sular altında!
İstanbul Valisi afetin bilançosunu açıkladı
İstanbul'da kan donduran olay! Küçük çocuğu ablası öldürmüş
20 Kasım haftası burç yorumları
Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında
Milli takımda sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı