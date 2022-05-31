Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul'da Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi önünde elinde orak bulunan bir kişi, herkesin gözü önünde kendisini yaktı. Çevredekilerin bir kısmı olayı gösteri zannederken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Şahsın kendisini aleve vermesinden bir süre sonra bir vatandaş, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.Yaralı halde bulunan kişi için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM GÜN ELİNDE ORAK VE BENZİNLE GEZMİŞ

Bölge esnafının ifadelerine göre, söz konusu kişinin tüm gün elinde orak ve benzinle gezdiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, Galata Kulesi yakınında bir kişinin üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakma teşebbüsünde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar olan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü, yanındaki poşetten çıkan plastikten orak ve tabletin de muhafaza altına alındığı öğrenildi.