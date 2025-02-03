Genç kadın kendisini kaçırıp darbeden caniden attığı canlı konumla kurtuldu

Samsun'da yaşanan korkunç olayda, bir kadın eşi tarafından kaçırılarak darp edildi. Genç kadın caninin elinden attığı konum sayesinde kurtulmayı başardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde M.T. (32), eğlence mekanında tartıştığı eşi G.T.’yi (28) anahtarını izinsiz aldığı otomobille götürüp dövdü. G.T., mekanda aynı masayı paylaştıkları aracın da sahibi olan kuzenine zorla götürüldüğünü söyleyip canlı konum paylaşınca, gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. M.T. gözaltına alınırken, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. M.T. ile eşi G.T., kuzeni A.K. (29) ve erkek arkadaşı Muzaffer Y. (39) ile birlikte Bafra ilçesinden Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanına geldi. Burada eğlenen Mehmet ve G.T. çifti arasında bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. M.T., A.K.’ye ait otomobilin anahtarını masa üzerinden alıp eşi G.T. ile olay yerinden ayrıldı. G.T., kuzeni A.K.’ye otomobille zorla götürüldüğünü söyleyerek canlı konum paylaşıp, yardım istedi.

Çift, seyir halindeyken tartışmaya devam ettiği sırada M.T.’nin kullandığı otomobil, sahil yoluna geldiğinde kuma saplandı. M.T., eşi G.T.’yi burada dövdü. A.K., olay yerine geldiğinde kuzeni G.T.’yi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.T., sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Polis, M.T.’yi olay yerinde yakalayıp, gözaltına aldı. M.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA