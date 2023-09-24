Genç kız hareket halindeki dolmuşun kapısından düştü

Adana'da 13 yaşındaki bir genç kız hareket halindeki kapısı açık dolmuştan düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen B.T., bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. B.T., kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen B.T., inmek için adımını attı ve düşerek yola savruldu. B.T.’nın düştüğünü gördükten sonra aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri B.T.'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan B.T.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Önlem amacıyla 1 gün hastanede tedavi olan B.T., daha sonra taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine çağrılan dolmuş sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

DHA