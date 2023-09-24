  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Genç kız hareket halindeki dolmuşun kapısından düştü

Genç kız hareket halindeki dolmuşun kapısından düştü

Genç kız hareket halindeki dolmuşun kapısından düştü
Güncelleme:

Adana'da 13 yaşındaki bir genç kız hareket halindeki kapısı açık dolmuştan düşerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa binen B.T., bir süre sonra sürücüye inmek istediğini söyledi. B.T., kapısı açık halde ilerleyen araç durağa tam yanaşmadan  kapıya yöneldi. Aracın hareket halinde olduğunu fark etmeyen B.T., inmek için adımını attı ve  düşerek yola savruldu. B.T.’nın düştüğünü gördükten sonra aracı durduran dolmuş şoförü, "Yeğenim sen ne yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri B.T.'yı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan B.T.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Önlem amacıyla 1 gün hastanede tedavi olan B.T., daha sonra taburcu edildi. Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis merkezine çağrılan dolmuş sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

DHA

Etiketler genç kız minibüs kapısından düştü düştü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın ''cosplayer'' fenomeni milletvekili oluyor
Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ''Kıdem tazminatı çalışması yok''
Uzman isimden Eris varyantı için aşı uyarısı
Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor!
Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday
İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu
Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı
TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var