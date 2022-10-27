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Genç kızlardan akran zorbalığı: Saldırıp videoya çektiler

Genç kızlardan akran zorbalığı: Saldırıp videoya çektiler
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen olayda 13 ile 17 yaşları arasında kızlar akranlarını darbedip kaydetti.

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbettikleri o anları telefonla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle tenha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği anlar bulunuyor. Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladığı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, mağdur ailelerden bazıları polis merkezine giderek, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler sakarya genç kız
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