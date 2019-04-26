  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Nisan 2019 16:16

Giyim mağazasında genç kadına taciz !

Denizli'de bir giyim mağazasına giren kadın, mağazan çalışanı tarafından elle taciz edildi.

Giyim mağazasında genç kadına taciz !
A+ A-

Denizli'de giyim mağazasına giren E.P. isimli kadın, pantolon denediği sırada, mağaza çalışanı Erol Y.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Erol Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren E.P. isimli kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi. E.P., pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi. Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan E.P., polisten yardım istedi.

Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren E.P., kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erol Y., polis merkezine götürüldü. E.P. de ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

giyim mağazası , denizli , çalışan , taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM