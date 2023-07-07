Göç ettiği ilçede, husumetlileri tarafından öldürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 yıl önce ailesi ile göç eden 31 yaşındaki Y.K., kaçtığı husumetlileri tarafından öldürüldü.
Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde oturan Y.K., 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Tarsus ilçesine göç etti. Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne ailesi ile yerleşen K., saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. 2 çocuk babası K. hayatını kaybetti, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.
DHA
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