Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilde bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

Cemalettin Öztürk yönetimindeki 11 AF 176 plakalı otomobil, Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete uçtu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Cemalettin Öztürk, kıyıya yakın bir alanda ölü olarak bulundu. Kullandığı otomobilin ise suya tamamen gömüldüğü tespit edildi. AFAD ekipleri, dalgıçlar ve vinç yardımıyla araç sudan çıkarılırken, otomobilde sürücü Cemalettin Öztürkün eşi Kıymet Öztürk de ölü olarak bulundu.

Savcılık ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Öztürk çiftinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.