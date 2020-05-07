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  4. 07 Mayıs 2020 12:19

Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

Mehmetçik'in yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürüyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yapılan operasyonda öldürülen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu açıklandı.

Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

 "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden aranalarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. "

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