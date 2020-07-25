Gülistan Doku soruşturmasında bilirkişi incelemesi sona erdi

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, raporda, Abakarov’un Gülistan ile konuşmasının 'sokakta karşılaşılan bir erkek ve kadının bilinen normal konuşmaları gibi olmadığı' belirtiliyor ve 'ihtar-ikaz-izah anlamında bedensel hareketleri okunmakta' deniliyor.

Zaynal Abakarov’un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde Abakarov’un muhtemelen aynı yerde çalışan 3 kadınla da görüşme yaptığı belirtildi. Bilirkişi raporunda bu kadınlardan 'tanık olabilirler' diye bahsedildi.

Polis, babasını aramış

Raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten avukat Ali Çimen, “HTS kayıtlarında, Gülistan kaybolmadan önceki gün, Zaynal Abakarov’un Gülistan’ı alıkoyup ve darp etme olayında olay yerine giden polislerden birinin o an Zaynal’ın polis babasını aradığı ortaya çıktı.

Çimen raporda "Bu görüşmenin Abakarov’un gözaltına alınmamasında bir bağı var mı?” diye sordu, “Bu kadınların beyanı hiç soruşturmaya girmedi. Bu özellikle gizleniyor” dedi.