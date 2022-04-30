Gurbetçi ailenin yediği yemek kabusları olmuştu: 4 yaşındaki Ege'den haber var

13 Nisan'da İzmir'de restoranda yedikleri yemek sonrası 6 yaşındaki Ece Melisa hayatını kaybetmiş kardeşi Ege M. yoğun bakıma kaldırılmıştı. Anne Hasret M. son durum hakkında açıklama yaptı.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) M. çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ardından da Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret M. ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden hastalara teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret M., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege M. ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNE TABURCU OLDU, ECE MELİSA KURTARILAMADI

Hasret M. taburcu edilirken, Ece Melisa ise hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da toprağa verildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçti. Ece Melisa'dan alınan örneklere yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege M.'nın ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Aile, Ege'nin kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.

Hasret M., yaşadıklarını anlatarak, "Bir gözümüz hastanede diğeri ise adli tıpta. Merakla çıkacak sonucu bekliyoruz. Hala bir teşhis konulamadı. Bir çocuğumu yitirdim, diğerinin ölümüne dayanamam. Merakla çıkacak sonucu bekliyoruz. Az da olsa iyi bir haber geldi. Yüzde 10 çalışan kalbi, yüzde 45 çalışmaya başladı. Ancak böbrekleri şu an çalışmıyor. İnşallah güzel haberler gelecek. Çocuğum iyileşecek" dedi