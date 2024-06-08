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Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler

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Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan bir vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Köyde tarım işiyle uğraşan M.A., iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.

Ayılar, yalnız yakaladıkları M.A.'ın yüzünü parçalandı ve çene kemiğini kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran M.A. köye vardıktan sonra bayıldı.

Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan bir vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle M.A. hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından M.A. Van'a sevk edildi. M.A.'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İHA

Etiketler ayı saldırısı ayı saldırı
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