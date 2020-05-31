  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Mayıs 2020 13:55

Hakkari'de yangın paniği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binada yangın meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmadı.

Hakkari'de yangın paniği
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde İpekyolu Mahallesi’nde bulunan Hüsnü Onat’a ait binada çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çatı bölümünde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.



Yüksekova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden bina sahibi Hüsnü Onat, “Bina sakinlerinin can ve mal kaybının olmamasına özen gösteren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.



İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , itfaiye , bina , yüksekova
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM