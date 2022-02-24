Halil Falyalı cinayeti aylar öncesinden planlanmış! İfadeler ortaya çıktı

KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinde tetikçilerin ifadeleri, suikastın aylar önceden planlandığını ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat D.'nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre tetikçi Mustafa S., diğer tetikçi Ömer T. ve S.'yi olay yerine götüren şoför Veysel S. ve gözcülük yapan Musa Ç.'nin ifadelerinden, cinayetin aylar öncesinden planlanıp uygulamaya sokulduğu öğrenildi.

S.LER HUKUK BÜROSU YAKINLARINDA TELEFON SİNYALLERİ

Mehmet Faysal S.'nin ise Abdurrahim Ç., Ömer T., Cengiz Ş., Musa Ç., Yusuf Ç., Veysel S., Cemil Ö. ile çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgileri bulundu.

Bazların çoğu Şişli'de bulunan hukuk bürosuna yakın mesafelerde tespit edildi. Bu tespitler üzerine emniyet birimleri, suikastın hukuk bürosunda planlandığı ihtimali üzerinde durmaya başladı.

SAHTE SÜRÜCÜ BELGELERİ Ş.'DEN

Cengiz Ş.'nin ise, KKTC'de tutuklu bulunan Veysel S.'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin eden ve kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağlayan kişi olduğu ortaya çıkarıldı.

S., Nesim M. cinayetinde adı geçen Erol E.'nin yakın koruması olarak biliniyor. Cinayet şebekesine de S.'nin "Cengiz abi beni bir konuyu görüşmek için çağırdı. Seni Kıbrıs'a göndermek istiyorum. Erol abin için gider misin?" diyen isim. Ş. aynı zamanda, S.'ye para verip kasten öldürmeye yardım etme suçunu işledi.

Şüphelilerden Abdurrahim Ç. ise cinayette farklı bir rol oynadı. Ç., Falyalı'nın aracının olay yerine yaklaştığını tetikçilere ileten gözcü Musa Ç.'nin keşif yaparken kullandığı cep telefonu ve eylemi gerçekleştiren Ömer T.'nin hattının çıkarılması için kimliğini kullandırdı.

Şüpheli Ender Y. ise Musa Ç.'nin keşif yaparken kullandığı ve cinayet mahallinin en uygun yer olduğunu bildirdiği telefon hattını ve suikastı gerçekleştiren Ömer T.'nin hattını, Abdurrahim Ç.'in kimliğini kullanarak çıkarttırdı ve T.'ye teslim etti.

ELDİVENDE DNA'SI BULUNDU

Tetikçi Ömer T. ise suikastta kullanılan iki Kıbrıs plakalı aracı kiralayan isimdi. T., ZLZ 6... plakalı araçla cinayetten sonra Girne'de Lord Palace Hotel bölgesine gitti.

T. otelin gazinosuna girdi ve buradaki görevlilerce yakalandı. Yapılan incelemelerde otele park ettiği yerde bulunan çöp kutusuna bir şey attığı saptandı. Çöp kutusunda bulunan eldivendeki DNA izleri T.'ninkiyle eşleşti. Eldivende aynı zamanda atış artık (swap) izlerine rastlandı.

İZLER ELE VERDİ

Mustafa S., uzun namlulu silah kullanarak bu eylemi gerçekleştiren iki kişiden biriydi. Olay günü S.'nin kullandığı ZSZ 2... plakalı araçta parmak izi ile birlikte kullandığı eldivende atış artıklarına rastlandı.

Aracın sol ön koltuğunda 1 litrelik bir su şişesi bulundu. Şişedeki 4 adet parmak izinden ikisinin S.'ye ait olduğu belirlendi. Şişenin ağız kısmından alınan sürüntü örneği de Mustafa S. ile uyumlu çıktı.

Yine aynı araçta beyaz renk peçete paketinden de S.'nin 11 adet parmak izi çıktı.

Sabah