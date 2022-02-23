Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme: İfadeler ortaya çıktı

KKTC’de işlenen Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’da tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü, KKTC’nin Girne kentinde 8 Şubat 2022 tarihinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamlarını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan, kamuoyunda ‘S. Kardeşler’ olarak bilinen Mustafa S. ile Mehmet F. S.’in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Şubat’ta İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 şüpheliden Mustafa S. ile Mehmet F. S. ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından, Abdurrahim Ç., Cengiz Ş. ve Ender Y. ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanırken Ahmet Naim M., Metin S. ve Celal B. adli kontrolle şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet ve savcılık aşamasında susma hakkını kullandığı öğrenilen Mustafa S., “12 gündür gözaltındayım. Yoğun bir baskıya, işkenceye ve yenmeyecek yemeklere maruz kaldım. Kendimi ifade verecek kadar iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifade vereceğim” dedi.

“HERHANGİ BİR ÖRGÜT KURMUŞ DEĞİLİM”

Mehmet F. S. ise olayda kardeşinin adının geçtiği için ifadeye çağrıldığını söyleyerek, “Herhangi bir örgüt kurmuş değilim. Olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polisler beni ifadeye çağırdı, üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Örgüt kurarak ne yapmışım, bir menfaat mi elde etmişim, evimde suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur” diye konuştu.

‘Örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan şüphelilerden Ender Y.'de görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ve herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını savundu. Nöbetçi hakimlikte savunma yapan diğer şüpheliler de Falyalı ile şoförünün öldürülmesiyle ilgilerinin olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Sulh Ceza Hakimliği’nin karar tutanağında; cinayet soruşturması kapsamında KKTC’de tutuklu bulunan Veysel S. ve Musa Ç.'nin ifadelerine göre Mustafa S.’in suikastı aylar önce planladığı ve olayda uzun namlulu silah kullanan iki kişiden biri olduğunu gösteren kuvvetli suç şüphesi oluşturan somut deliller olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

ORTAK BAZDA SİNYAL BİLGİLERİNİN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hakimliğin kararında; F. S., Abdurrahim Ç., Ömer T., Cengiz Ş., Musa Ç., Yusuf Ç., Veysel S. ile Cemil Ö.'nün cep telefonlarının çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgilerinin olduğu ve bu sinyallerin S.ler Hukuk Bürosu’na yakın mesafede olduğu kaydedildi. Halil Falyalı’nın eşinin beyanı doğrultusunda, Falyalı’nın yanında çalıştığı öğrenilen Cemil Önal’ın uçuş bilgilerinin ise Mustafa S.’in telefonunda bulunduğu da tutanakta yer aldı.