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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastıyla ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

HALİL FALYALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ
İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi ise bu sabah gözaltına alındı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetine dair açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler halil falyalı cinayet
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