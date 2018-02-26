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  4. 26 Şubat 2018 14:10

Hastanede doktor dehşeti ! Acil serviste vurdu

Manisa'da Soma Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., hastanede temizlik personeli şefi olan Halil Top'u silahla vurdu.

Hastanede doktor dehşeti ! Acil serviste vurdu
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Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Halil Top tedavi altında. Doktor L.A. gözaltına alındı.

Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Acil Servis’te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı.

DHA

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