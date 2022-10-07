Hastanede kadına eziyet eden şüpheliden saç baş yoldurtan ifade

İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede, yoğun bakımdaki hasta kadının yüzüne para atıp, alay eden ve kötü muamelede 4 şüpheli tutuklandı. Alzheimer ve akciğer kanseri olan yaşlı kadının üzerine para atan şüpheli Ali E., ''Tedavi ederken 'mizansen' yollara başvurduğumuz oluyordu'' diyerek kendini savundu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan sağlık çalışanı A.E., 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.

SAMSUN'A YERLEŞİP ÖZEL BİR HASTANEDE İŞE GİRMİŞ

A.E.'nin, İstanbul'da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun'a yerleştiği, özel bir hastanede çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

"ZAMAN ZAMAN BU TÜR OYUNLAR OYNARDIK"

Şüpheli Ali E., hastanede yaklaşık 2 yıl çalıştığını söyleyerek, "Genel yoğun bakım servisindeydim. Mağdurun üzerine para atan şahıs benim. Bahsi geçen hasta ben işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı. Bu hastamız alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Bu hastanın kendisiyle ilgilenen bir akrabası yoktu. Kendisiyle sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmi ile çıktı aldık. Videoyu kimin çektiğini aradan uzun bir müddet geçtiği için hatırlamıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Fakat yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım. Pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"EZİYET İNSANLIK AYIBIDIR" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Şüphelilerden Emrah Ö., videonun çekildiği sırada orada olmadığını söyleyerek, diğer şüphelilerin kendisine hastayı uyutmamak için bu şekilde davrandıklarını söylediklerini belirtti. Olay ortaya çıktıktan sonra hastanenin soruşturma başlattığını ve 7 kişiyi işten çıkardıklarını söyleyen şüpheli, suçsuz olduğunu, hastanede kimseye eziyet edildiğine şahit olmadığını ve eziyetin bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

"GEÇMİŞ HATIRALARINI ONUNLA KONUŞURDUK"

Suçlamaları kabul etmediğini ve eziyet suçunu işlemediğini söyleyen şüpheli İlknur K.'nın, hastanede çalıştığı süre boyunca mağdura veya diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını söylediği öğrenildi. Mağdur yaşlı kadının demans hastası olduğunu söyleyen İlknur K., "Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik" ifadelerini kullandı.

DHA