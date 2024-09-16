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Hastanede mide bulandıran olay: Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede mide bulandıran olay: Başhekim, doktora tecavüz etti
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Kırklareli’de meydana gelen sarsıcı bir olayda, özel bir hastanede başhekim olarak görev yapan bir kişi, sevgilisinden yeni ayrılan yabancı uyruklu bir kadın doktora içkisine ilaç katarak cinsel saldırıda bulundu.

2020 yılının mayıs ayında Lüleburgaz'daki özel bir hastanede yaşanan olayda, görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor E. V., başhekim A.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradı. Olayın yaşanmasının ardından ailesinin yaşadığı Edirne'ye giden Doktor V., psikolojik destek alarak polis merkezine gitti.

ALKOLLE BİRLİKTE İLAÇ VERDİ

Doktor E.V, polise verdiği ifadede sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini belirtti. Başhekim A.Ç.'nin akşam alkol içmek için odasına davet ettiğini anlatan E.V, ısrarları üzerine bir bardak şarap içmesiyle, git gide kendini kötü hissetmeye başladığını ifade etti.


SEDYE ÜSTÜNDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Halk TV'de yer alan habere göre; kendisini kötü hissettiğini belirten E. V, başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. E. V., uyandığında, tüm giysilerinin yerde olduğunu, başhekimin de çıplak olduğunu gördüğünü belirtti. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 19 Haziran 2020'de tutuklandı. Yargılama sürdüğü esnada Başhekim A.Ç., tahliye edildi.

BAŞHEKİME 15 YIL CEZA

Suçlanan A.Ç.'nin ise, E. V. ile yaşadıkları cinsel birlikteliğin, bu kişinin rızası ile olduğunu vurguladı. Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde baktığı davada, A.Ç.'ye E. V.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası kararı verdi.

YARGITAY İSTİNAF KARARINI BOZDU

İstinaf Mahkemesi'ne giden dosyada yerel mahkeme kararını bozarak, Dr. A.Ç. için tahliye kararı verdi. İstinaf Mahkemesi kararı bu kez Yargıtay'a taşıyarak 9. Ceza Dairesi, bu kez İstinaf'ın kararını bozdu. Bozma sonrası dosya bir kez daha İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gelerek 25. Ceza Dairesi'nde görüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daire bugün görülen duruşmada, 15 yıl hapis cezası verilen Dr. A.Ç. için tutuklama kararı verdi. Duruşmada olduğu öğrenilen A.Ç.'nin cezaevine gönderildiği bildirildi.

Etiketler hastane alkol tecavüz hastanede tecavüz
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