Hastaneye giden 13 yaşındaki kızın hamile olduğu ortaya çıktı

Türkiye 6 yaşında evlendirilen kızı konuşurken bir skandal da Diyarbakır'da yaşandı. Bismil ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 13 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun 37 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı.

Bismil Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve geçici koruma statüsünde sığınmacı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 yaşındaki Maram H.'nın muayenesinde 37 haftalık gebe olduğunu tespit eden doktorlar durumu hastane polisine bildirdi. İfadesi alınan küçük kız bir yıl önce ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiğini, bu nedenle hamile kaldığını söyledi. Bu ifade üzerine küçük kızın babası Ahmad H. ile annesi Emne El D. gözaltına alındı.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin habere göre; aile, kızlarını kendi rızasıyla kendileri gibi Suriyeli mülteci olan Mouhammad T. ile evlendirdiklerini, Türkiye'de evlilik yaşı sınırı olduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediklerini belirtti.

"GERÇEK YAŞINI BİLMİYORDUM"

Bu ifade üzerine küçük kızla imam nikahı kıyarak evlenen 24 yaşındaki Mouhammad T. de gözaltına alındı. T. ifadesinde, Maram ile bir yıl önce ailesinin de onay vermesi üzerine imam nikâhıyla evlendiklerini belirterek, "Evlendiğimizde fiziksel görünümüne göre 16 yaşında biliyordum, gerçek yaşını bilmiyordum. Suriye'de evlilik yaşı olmadığı için bunun Türkiye'de yasak olduğunu da bilmiyordum. Sorun olacağını bilseydim böyle bir evlilik yapmazdım" dedi.

"RIZAMLA EVLENDİM ŞİKAYETİM YOK"

Mağdur Maram H. da ifadesinde, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra Türkiye'ye geldiğini ve Mouhammad ile burada tanışıp evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "İlk cinsel birlikteliği de imam nikâhından sonra yaşadım ve şu anda 9 aylık hamileyim. Bizim ülkemizde evlilik yaşı olmadığı için Türkiye'de yasak olduğunu bilmiyordum, rızamla evlendiğim için kimseden şikâyetçi değilim" ifadelerini kullandı.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa gereği 15 yaşından küçük çocuğun rızasının olamayacağı için çocuğun annesi, babası ve evlendirildiği kişi hakkında, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30'ar yıl hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, mağdur çocuk ile evlendiği kişi arasında cinsel birlikteliğin çocuğun 15 yaşından küçük yaşta olduğu, bu duruma anne ve babasının da rıza göstererek bu suça yardım ettikleri ifade edildi. Üç sanığın da fikir ve eylem birliği içinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işledikleri kaydedildi. Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Sözcü